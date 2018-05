Kampioenswedstrijd VKW en GOMOS in Onze Club

VOETBAL - Acht Drentse kampioenen zijn er inmiddels in het amateurvoetbal. De teller stond voor het pinksterweekend op vijf, maar daar zijn Hoogeveen zondag, VKW en GOMOS bijgekomen.

In Onze Club aandacht voor twee van deze kampioenen, namelijk VKW en GOMOS. Beide ploegen komen uit in de 2e klasse. GOMOS in 2K en VKW in 2L.Voor de club uit Norg betekent de titel de derde promotie in vier jaar tijd en het betekent ook nog eens geschiedschrijving, want nog nooit eerder speelde de club van trainer Wim Bakering in de 1e klasse.VKW wilde dolgraag met een titel afscheid nemen van trainer Jan Wielink en dat lukte gistermiddag in het thuisduel tegen Raptim.Ook in Onze Club aandacht voor twee duels in de strijd tegen degradatie. Het Asser ACV ontving DVS'33 en HZVV moest het zaterdag in de hoofdklasse B opnemen tegen Huizen.Klik op deze link om de uitzending van Onze Club terug te kijken.