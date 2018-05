Deel dit artikel:











Sportmarketeer: FC Emmen moet verstandig met extra miljoenen omgaan FC Emmen moet geen gekke dingen gaan doen, zegt sportmarketeer Chris Woerts (RTV Drenthe/Leo Wassing)

VOETBAL - "FC Emmen moet komend seizoen gaan genieten van een jaar eredivisie, want na dit seizoen degraderen ze weer." Dat denkt sportmarketeer en oud-commercieel directeur van Feyenoord Chris Woerts.

Woerts vindt het mooi dat de club is gepromoveerd, maar waarschuwt de directie dat zij niet te optimistisch wordt. "Je moet niet direct de hele organisatie op de schop doen om mee te draaien in de eredivisie. Beter is het om te investeren in de toekomst."



De sportmarketeer doelt daarmee vooral op de jeugdopleiding. "Dat is de toekomst van je club, daarmee kom je het verste. Het is beter hieraan je geld te besteden dan aan dure voetballers die net niet goed genoeg zijn."



