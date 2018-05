FC Emmen wil op zondag thuis spelen in eredivisie

VOETBAL - FC Emmen wil haar thuisduels volgend seizoen op zondagmiddag spelen. De Drentse club heeft dat verzoek ingediend bij de KNVB.

"We hebben aangegeven dat we het liefst onze thuisduels op zondagmiddag 14.30 uur spelen", laat directeur Wim Beekman weten.Beekman laat weten dat de Drentse club het verzoek om de aanvangstijd al twee maanden geleden moest doorgeven. "De zondagmiddag is een bewuste keuze. We hebben erover vergaderd en zien vooral commercieel meer kansen op de zondag. Bovendien verschuift het amateurvoetbal, en zeker de belangrijke duels en de derby's, naar de zaterdagavond."Overigens wil niet zeggen dat de wens van FC Emmen ook zomaar wordt ingewilligd, beseft Beekman. "Vanwege de live tv-uitzendingen van FOX wordt er natuurlijk flink geschoven in het programma." Zo zijn er elke week één wedstrijd op de vrijdag, meestal vier op zaterdag en de rest op zondagmiddag (variërend van 12.30 uur, 14.30 uur en 16.45 uur).De spelers van FC Emmen komen dinsdag voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. De meeting staat in het teken van afscheid nemen van de vertrekkende spelers.Ook de beleidsbepalers komen morgen bij elkaar, maar in tegenstelling tot bij de selectieleden staat die bijeenkomst in het teken van een 'nieuwe' start. "Iedereen zal begrijpen dat er veel werk of beter gezegd voldoende uitdagingen liggen voor ons. We gaan keihard aan de slag met z'n allen. Het eerste dat we gaan doen is duidelijkheid verschaffen over de seizoenkaarten. Dat zal uiterlijk uiterlijk woensdagochtend zijn."