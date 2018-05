De knockout van Sparta in 10 foto's: het schot van Anco Jansen

VOETBAL - Het was zaterdag de dag van FC Emmen, van de stad Emmen en eigenlijk ook van de hele provincie Drenthe. De club uit de zuidoosthoek van de provincie schreef geschiedenis door in Rotterdam als eerste Drentse club ooit te promoveren naar de eredivisie. Een teamprestatie van jewelste met Anco Jansen in de rol van vorst op Het Kasteel zondagmiddag.

De aanvaller liet tegen Sparta zien wat hij in zijn mars heeft en waarom Dick Lukkien zich vorig zomer sterk maakte voor zijn komst, ondanks een meniscusblessure waaraan hij nog geopereerd moest worden.Eerlijk is eerlijk, door die blessure kon Emmen de Zwollenaar ook naar de Oude Meerdijk halen. Clubs als ADO Den Haag en Roda JC toonden ook wel interesse, evenals diverse buitenlandse clubs, maar wilden liever even wachten tot bekend zou zijn hoelang Jansen uit de running zou zijn na de operatie.FC Emmen hoefde daar niet op te wachten. Lukkien had blind vertrouwen in de speler die hij nog kende van hun gezamenlijke periode bij voormalig profclub Veendam en overtuigde de directie om door te pakken met Jansen.De entree van de middenvelder/aanvaller kwam vroeger dan verwacht. Mario Bilate raakte al snel geblesseerd en de andere spits, Michiel Hemmen, was in het begin van het seizoen ook niet in staat om de volle 90 minuten te spelen. Jansen forceerde zichzelf door dat gemis op te vangen. De routinier speelde veel, maar vaak moeizame wedstrijden. De Emmen-supporters kwamen meer en meer met kritiek: is de stuntaankoop, zoals RTV Drenthe Sport hem betitelde bij zijn komst, wel de man die het verschil zou gaan maken?Lukkien bedacht voor Jansen een aangepast, persoonlijk, trainingsschema. De oud-speler van Zwolle, De Graafschap, Cambuur, FC Groningen, Roda JC en het Turkse Boluspor kwam sterker uit de winterstop, werd eigenlijk iedere week bepalender en de wisselwerking met zijn medespelers groeide.Al bleef er voldoende zelfkritiek, want het rendement kon nog wel wat hoger. Het geloof in eigen kunnen bleef altijd, net als de overtuiging van Lukkien, die steevast antwoordde als hem weer eens werd gevraagd naar Jansen: 'Let op mijn woorden. Anco schiet ons de eredivisie in.'Jansen beschaamde het vertrouwen niet. Sterker nog, het was uitgerekend Anco Jansen die de 1-2 binnenschoot in Rotterdam. Het betekende de knockout voor Sparta en het einde van een droom voor alle FC Emmen-fans. Nooit meer hoeft er gedroomd te worden van de eredivisie. Vanaf 10 augustus is het werkelijkheid en komen PSV, Feyenoord en Ajax naar Drenthe.Fotograaf Gerrit Rijkens legde de allesbeslissende poeier en de ontlading daarna vast in tien prachtige foto's.