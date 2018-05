Deel dit artikel:











Twee auto's branden uit in Assen Deze auto aan de Marconistraat in Assen ging in vlammen op (foto: Persbureau Meter) Deze auto aan de Klenckestraat in Assen ging in vlammen op (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Twee autobranden afgelopen nacht in Assen.

Rond 2.00 uur ging een auto in vlammen op aan de Marconistraat. Zo'n anderhalf uur later was het even verderop ook raak aan de Klenckestraat. Het vuur sloeg daar ook over op een schutting en een schuur. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde.



Beide auto's kunnen als verloren worden beschouwd. Of de twee branden iets met elkaar te maken hebben, is onduidelijk.