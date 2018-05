Wat gebeurt er als een wolf zich vestigt in Drenthe?

Het lijkt erop dat één of zelfs twee wolven hun plekje hebben gevonden in onze provincie. Eén in Midden-Drenthe en één bij het Drents-Friese Wold. Maar wat gebeurt er eigenlijk als de wolf een eigen territorium begint?

Als de wolf zich ergens thuisvoelt, zal hij volgens Nature Today beginnen om het gebied te markeren. Dat doet hij door een flinke keutel te leggen, die langer is dan 20 centimeter en zo'n 2,5 centimeter dik is. De drol zit vol met kalk, botresten en haren. De wolf poept op kruisingen van wegen, met als voorkeur een zandweg. Dit doet hij zodat een voorbijkomende wolf weet dat het dier hier leeft.De vrouwtjeswolf is meestal degene die zich eerst ergens vestigt in het bos, op de heide of in het hoogveen. Het vrouwtje zoekt een gebied uit met veel rust en voldoende eten, zoals reeën en hazen, en wacht daarna tot er een mannetje langskomt. Uiteindelijk zal een wolvenkoppel samen een hol maken en komen er wolvenwelpjes.Toch wil dat volgens Aaldrik Pot, wolvendeskundige bij Staatsbosbeheer, niet zeggen dat de Drentse wolf ook een vrouwtje is. "Bij een jonge wolf zijn nog geen duidelijke geslachtskenmerken te zien. Wolvin Naya, die afgelopen jaar via Nederland naar België trok, heeft zich gevestigd. Maar je ziet ook dat mannetjes zich eerst vestigen en dat er later een vrouwtje bijkomt."Als de wolf een plekje heeft gevonden, zal hij vooral wilde dieren eten. Dat zie je onder andere op plekken in Duitsland waar roedels zitten en ook bij bijvoorbeeld wolvin Naya. Ze is vooral 's nachts actief en laat de vierhonderd schapen op het militaire terrein met rust.Volgens Pot komt dat omdat ze hun gebied leren kennen. "Ze weten waar het wild zit en hoeven geen risico's te nemen om het gebied te verlaten. Een wolf op doortocht heeft eigenlijk geen tijd om te jagen en dan zijn landbouwhuisdieren helaas makkelijke prooien."Toch is het belangrijk dat schapenhouders in de omgeving extra maatregelen gaan nemen. Anders kan de wolf het schaap als normaal eten gaan zien. Wolven jagen namelijk op dieren, die ze het makkelijkst kunnen pakken. Als de schapen goed beschermd zijn, jagen ze op zwakke dieren in de natuur.Ook al zit de wolf in onze natuurgebieden, je kunt nog rustig het bos ingaan. De kans dat je de wolf zelf tegenkomt is erg klein. Het dier leeft vooral 's nachts en is erg schuw. "In Noordwest-Europa zijn ook geen aanvallen bekend op mensen die rustig in de natuur aan het wandelen zijn", aldus Pot.Kom je hem dan toch tegen. Dan kun je het volgende doen:1. Respecteer de wolf2. Neem langzaam afstand3. Houd eventueel de hond aan de lijn4. Als de wolf te dichtbij komt, luid spreken en gebaren maken5. Loop de wolf niet achterna6. Voer de wolf niet