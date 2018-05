Medewerkers verloskunde Bethesda 'lamgeslagen, verbijsterd en boos' over sluiting

HOOGEVEEN - Verpleegkundigen en verloskundigen van het Bethesdaziekenhuis zijn 'lamgeslagen, verbijsterd en boos' over de sluiting van hun afdeling. Dat schrijven ze in een open brief.

Treant maakte vorige week bekend dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde worden geconcentreerd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. De afdelingen in het Refajaziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesdaziekenhuis in Hoogeveen worden gesloten. Het is nog onbekend wat de gevolgen voor het personeel zijn.Een online petitie om de afdeling verloskunde in Hoogeveen open te houden is inmiddels meer dan 7.000 keer ondertekend.Lees hieronder de brief van de medewerkers van de afdeling verloskunde van het Bethesda ziekenhuis: