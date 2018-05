Deel dit artikel:











Kapotte sluis Eelderwolde twee weken dicht De sluis bij Eelderwolde (foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe) Monteurs aan het werk (foto:Robbert Oosting/RTV Drenthe)

EELDERWOLDE - Het sluisje tussen de wijk Ter Borch en het Paterswoldsemeer bij Eelderwolde kan de komende twee weken niet worden gebruikt. De hydraulische cilinders van de sluis zijn kapot en worden vervangen.

Via de sluis kunnen bewoners van de waterrijke wijk Ter Borch met hun bootje naar het Paterswoldsemeer. Het waterpeil in het Paterswoldsemeer is hoger dan het water in de wijk. De sluis werkt volledig automatisch en kan worden bediend met een pasje. Iedereen in de wijk Ter Boch heeft zo'n pasje. Al sinds de ingebruikname in 2011 kampt de sluis met problemen.



"De cilinders zorgen ervoor dat de sluisdeuren open en dicht gaan. Ze zijn versleten en er kan er olie in het water lekken. Daarom moeten we ingrijpen. De sluis moet de komende twee weken dicht, helaas in het vaarseizoen", vertelt wethouder Henk Lammers van de gemeente Tynaarlo.



"Het is geen doorgaand vaarwater, dus dat valt mee. Het is een onbemande sluis die alleen bedoeld is om de mensen uit de wijk te bedienen. In het vaarseizoen wordt de sluis zo'n tien keer per dag gebruikt."