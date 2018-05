Stelling: Heel Drenthe profiteert van de promotie van FC Emmen

EMMEN - FC Emmen schreef afgelopen zondag geschiedenis met de 1-3 overwinning tegen Sparta. De ploeg promoveert als eerste Drentse club naar de eredivisie en zet Emmen daarmee nationaal op de kaart.

Niet alleen Emmenaren vierden feest. Heel Drenthe lijkt de club te omarmen. Honderden mensen stonden tijdens de terugreis langs de weg en op viaducten om de ploeg te verwelkomen.Voorzitter Ronald Lubbers verwacht dat de begroting volgend jaar wordt verdubbeld en rekent erop dat het stadion elke thuiswedstrijd vol zit.Volgens de voorzitter is het succes van de club goed voor heel Drenthe. Goed voor het imago en de bekendheid van de provincie en goed voor het bedrijfsleven. Het succes van Emmen lijkt in ieder geval te zorgen voor een nieuw zelfbewustzijn in Drenthe.Maar is dat wel zo, heeft de promotie van FC Emmen een positief effect op heel Drenthe? Of vind je dat sterk overdreven?