Zijn de verkeersproblemen bij het TT Circuit opgelost?

ASSEN - De PLOP-fractie in Assen wil van het college van B & W weten wat er wordt gedaan om de parkeer- en aan- en afvoerproblemen bij het TT Circuit op te lossen.

Stadspartij PLOP, die in 2015 ook al aandacht vroeg voor de problemen, schrijft in een brief aan het stadsbestuur: "Verschillende aanpassingen ten spijt, bleek dat de problemen zich ook nadien bij grote evenementen bleven voordoen. Het omleiden (rondpompen) van het verkeer bleek door allerlei oorzaken niet (afdoende) te werken".Kees Boonzaaijer van PLOP noemt verder de parkeercapaciteit zwaar onvoldoende. "Absoluut dieptepunt in deze verwikkeling was wat ons betreft de politieoproep aan automobilisten, via de social media, om maar thuis te blijven", aldus Boonzaaijer.Vorig jaar was er veel kritiek op de aan- en afvoerroutes bij het TT Circuit. Sommige mensen stonden meer dan een uur in de file. Ook zogenaamde VIPs, die juist een eigen toegangsroute hadden, moesten lang wachten.PLOP wil dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost. "Wij vinden het, mede met het oog op een in de toekomst wellicht te organiseren F1 race, onacceptabel dat ons circuit nogmaals negatief in het nieuws komt vanwege de eerder geschetste problemen", zegt Boonzaaijer.Eerder dit jaar stelde de gemeente 250.000 euro beschikbaar voor meer parkeercapaciteit aan de noordkant van het circuit. Deze nieuwe parkeerplaats moet een groot deel van de problemen oplossen.Aangezien de provincie heeft aangegeven ook geld beschikbaar te hebben voor aanpassingen rondom het circuit is volgens PLOP dit het moment om de verkeersproblemen definitief te tackelen.