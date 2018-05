​Werkstraffen voor ‘geldezels’ graafmachinebende

ASSEN - Drie mannen en een vrouw uit Groningen die hun bankpas en pincode afgaven voor de illegale handel in graafmachines zijn veroordeeld tot werkstraffen tot dertig uur.

Dit viertal vormde nog een staartje in de omvangrijke oplichtingszaak die vorige week in de rechtbank in Assen werd afgesloten. De hoofdverdachten, drie Assenaren, kregen celstraffen tot vier jaar opgelegd. De mannen hielden zich in 2015 en 2016 bezig met oplichting via Marktplaats.De mannen boden onder valse bedrijfsnamen allerlei graafmachines op internet aan. De kopers kregen na betaling niets geleverd. Meer dan zeventig gedupeerden stapten naar de politie. Begin april stonden maar liefst veertien mannen terecht voor twaalf gevallen van oplichting.De bende ronselde mensen die hun bankpas met pincode afgaven, waaronder deze vier uit Groningen. De bedragen van ‘verkochte’ machines werden op deze bankrekeningen gestort en door de bendeleden er weer afgehaald. Een 22-jarige vrouw uit Groningen voelde nattigheid en stapte zelf naar de politie.Omdat ze zelf aan de bel trok en zij geen strafblad had, legde de politierechter in haar geval de dertig uur werkstraf als geheel voorwaardelijk op. Wel moet de ingediende schadebedrag van 3000 euro worden betaald.