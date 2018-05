Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 22 mei De nieuwsminuut van maandag 22 mei

Komt er definitief een wolf in Drenthe te wonen? Volgens Staatsbosbeheer lijkt het daar wel op. Verder in de nieuwsminuut twee autobranden vannacht in Assen en FC Emmen wil de thuiswedstrijden in de Eredivisie op zondagmiddag gaan spelen.