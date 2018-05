'Promotie FC Emmen is van enorm belang voor ons gebied'

EMMEN - Centrummanager Laurens Meijer noemt de promotie van FC Emmen naar de eredivisie van 'enorm belang' voor Emmen. Niet alleen zal de naam Emmen vaak genoemd gaan worden op televisie, hij verwacht dat ook veel voetbalsupporters Emmen zullen bezoeken voor een wedstrijd.

"Het is een promotie voor ons hele gebied", zegt Meijer. "En dat is van enorm groot belang aangezien we al jaren onderaan allerlei negatieve onderzoekslijstjes bungelen. Nu kan iedereen zien hoe het echt is in Emmen.Ik denk ook dat het Emmenaren een gevoel van trots gaat geven."Als centrummanager gaat Meijer onderzoeken hoe het centrum van Emmen kan inhaken op thuiswedstrijden van FC Emmen. "Wat kunnen we als centrum voor FC Emmen betekenen en wat voor de supporters die Emmen komen bezoeken? Het is een kans om Emmen op de kaart te zetten", vertelt de centrummanager. "We zijn nog aan het onderzoeken wat de economische spin-off van de promotie en de komende wedstrijden voor Emmen kan zijn."