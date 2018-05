Kwaliteitseisen mogelijk funest voor kleine ziekenhuizen

ASSEN - Steeds scherpere kwaliteitseisen leiden tot grote problemen voor kleine regionale ziekenhuizen.

Dat zegt bestuurder Suzanne Kruizinga van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen in Zorgvisie . Volgens haar zijn de eisen vaak onredelijk en ze vraag zich af of er een geheime agenda bestaat om kleine ziekenhuizen omver te duwen."Regionale ziekenhuizen hebben veel moeite om te voldoen aan steeds strengere kwaliteitseisen. Ze zijn niet of nauwelijks in staat om te voldoen aan de bezettingsnormen van de richtlijn voor intensive care (IC)", aldus Kruizinga in het bewuste artikel. Een nieuwe eis stelt dat 24 uur per dag een medisch specialist op de IC aanwezig moet zijn, maar volgens Kruizinga zijn er te weinig specialisten om dat waar te kunnen maken.Daar bovenop komen nog nieuwe bezettingseisen, zoals 24/7 een specialist op de spoedeisende hulp. Kruizinga stelt dat het WZA nu al een tekort heeft aan deze artsen omdat die vaak voor grotere ziekenhuizen kiezen, waar ze kunnen werken in grote groepen en diensten kunnen delen.Kruizinga meent dat de strenge eisen vaak ook niet nodig zijn voor kleine ziekenhuizen."Wat voor zin heeft het om een intensivist 24/7 op de IC exclusief aanwezig te hebben als er alleen maar stabiele patiënten op de IC liggen die geen intensivist nodig hebben 24/7? Daarbij is de kwaliteit en continuïteit van zorg altijd gewaarborgd, omdat er altijd een anesthesioloog in huis is en een opgeleide arts-assistent voor de IC. Ziekenhuizen moeten de ruimte krijgen om oplossingen op maat te maken", zegt ze.Alle ziekenhuizen moeten per 1 juli voldoen aan de strenge eisen. "Dat kost regionale ziekenhuizen alleen al voor het IC-kwaliteitskader tonnen per jaar extra, zonder dat de kwaliteit van zorg daardoor aantoonbaar toeneemt. Dat geld kunnen we beter besteden aan integrale spoedzorg", meent Kruizinga. ."Bestaat er een geheime agenda om kleine ziekenhuizen omver te duwen", vraagt Kruizinga zich af. "De steeds strengere kwaliteitseisen komen mijns inziens uit de koker van de grote ziekenhuizen. Ze worden breed omarmd en overgenomen door het Zorginstituut. De Inspectie handhaaft, dus moet iedereen eraan voldoen. Als het de bedoeling is om kleinere ziekenhuizen omver te duwen, dan is dit een effectieve manier. Maar wees daar dan wel eerlijk en open over, want patiënten zijn de dupe als ziekenhuizen in de regio zouden omvallen", voegt ze daar aan toe.