Deel dit artikel:











Werkstraf voor mishandeling nieuwe vriend ex Werkstraf voor ernstige mishandeling (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 37-jarige man uit Geesbrug is voor het ernstig mishandelen van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd.

Het openbaar Ministerie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De officier van justitie ging uit van poging tot doodslag. De rechtbank ging daar niet in mee. De rechters zijn er niet van overtuigd dat de man de bedoeling had zijn rivaal te doden.



De mishandeling gebeurde op 24 oktober 2016 in het huis van de vrouw in Hoogeveen. Ze had een nieuwe relatie en die vriend kwam bij haar langs. De man uit Geesbrug vond dit niet gepast, omdat de relatie met zijn ex-vriendin in zijn ogen nog niet over was. Hij ging naar de woning van

de vrouw, om haar nieuwe liefde eens flink te waarheid te zeggen.



Zijn zegje mondde uit in een gevecht. De Geesbrugger sloeg de andere man met een schep op het hoofd en rug. Het slachtoffer liep daarbij een flinke hoofdwond op en een breuk in het gezicht. De vrouw zei dat ze ook door haar ex was geslagen. Maar de rechter vond alleen ernstige mishandeling van de nieuwe vriend bewezen.