Deel dit artikel:











Power Dance Squad Coevorden plaatst zich voor WK Amerika Power Dance Squad Coevorden plaatst zich voor WK Amerika

TURNEN - Dansteam Power Dance Squad van Turnvereniging Coevorden is in het Duitse Bottrop vierde geworden bij het Europees kampioenschap Cheer and Dance. Daarmee hebben zij zich rechtstreeks geplaatst voor het wereldkampioenschap van volgend jaar.

Geschreven door Karin Mulder

PDS bestaat uit tien vrouwen en komt uit in de categorie Senior Jazz. Nederland werd vertegenwoordigd door drie teams.

Op zondag waren de voorrondes. De beste vijf teams gingen gisteren door naar de finales. PDS eindigde op een gedeelde vierde plek met het team uit Engeland.