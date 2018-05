Deel dit artikel:











Gemeente wil schapentocht Exloo behouden De gemeente Borger-Odoorn is van mening dat de schapentocht behouden moet blijven voor Exloo (foto: ANP/Koen van Weel)

EXLOO - De schapentocht door Exloo mag niet zomaar verdwijnen. "Het stoppen van de dagelijkse wandeling van de schapen doet afbreuk aan het karakter van het dorp", vindt wethouder Albert Trip van de gemeente Borger-Odoorn.

Eind mei is er een gesprek tussen de gemeente en het bestuur van de schaapskudde over deze kwestie. De wethouder wil de schapentocht door Exloo niet zomaar laten verdwijnen, want de schaapskooi heeft zowel een toeristisch als educatief karakter.



'Het hoort bij Exloo'

De gemeente subsidieert de schaapskudde in Exloo en de wethouder vindt dat de dagelijkse gang van en naar de schaapskooi bij Exloo hoort. Trip laat in een reactie weten: "Het gemeentebestuur vindt het jammer wanneer de dagelijkse gang van en naar de schaapskooi wordt beëindigd. Exloo is met deze praktijk zo goed als uniek in Nederland."



Dagelijkse wandeling

Vorige week besloot de Stichting Schaapskudde Exloo te stoppen met het dagelijks lopen van de schaapskooi naar het begrazingsgebied en weer terug. Het bestuur vond de wandeling niet meer veilig genoeg, omdat sommige automobilisten zich ergerden en niet wilden wachten tot de kudde voorbij was. Tevens klaagden er omwonenden, omdat de schapen ook door tuinen liepen en soms daar verder graasden.



Gesprek

"Het is een kenmerk van deze tijd dat mensen steeds minder begrip hebben voor overlast en dat tradities daarvoor ter discussie staan. Misschien is dat met de kudde terecht, maar het is zeker ook jammer", aldus de wethouder. "Het gemeentebestuur heeft binnenkort een gesprek met het bestuur van de Schaapskudde. De gemeente subsidieert de stichting namelijk vanwege de toeristische uitstraling ervan in het dorp Exloo. En we willen die uitstraling niet zomaar laten verdwijnen."