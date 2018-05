De Drentse mannen met de hamer naar Alpe d'Huez

MEPPEL - Een team van Drentse fietsers gaat begin juni de Alpe d'Huez bedwingen. In het kader van de actie Alpe d'HuZes proberen ze zo vaak mogelijk de steile berg op fietsen, om geld in te zamelen voor kankerbestrijding.

Cas (13) uit Meppel kwam met het idee om mee te doen. Op 8-jarige leeftijd verloor hij zijn vader aan kanker. Toen ook zijn opa twee jaar geleden overleed aan de ziekte, wilde hij iets doen. Hij vroeg zijn vriend Teun (13), waarmee hij vaak samen fietst, om mee te doen. In het team zitten ook Edwin, de stiefvader van Cas en Eugéne, de vader van Teun.Het team heet 'De Drentse mannen met de hamer'. Teun: "Als je de man met de hamer tegenkomt, ben je helemaal kapot en dan kun je niet meer. Wij willen kanker de man met de hamer laten tegenkomen."Alpe d'HuZes is een evenement waarbij deelnemers fietsend of hardlopend proberen om op een dag zo vaak mogelijk de top van de Alpe d'Huez in Frankrijk te bereiken. Dit jaar vindt de Alpe d'HuZes plaats op 6 en 7 juni. Alle opbrengsten van de actie gaan naar KWF Kankerbestrijding.Deelnemers zamelen geld in door middel van sponsors. De Drentse mannen met de hamer hebben tot nu toe bijna een kwart van hun doel van € 10.000 behaald.Meer informatie is via de website te vinden. Daar kun je ook doneren.