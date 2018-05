Jehovah's Getuigen werken niet mee aan verzoek minister Sander Dekker

EMMEN - "Nee", zegt het landelijk bestuur van de Jehovah's Getuigen tegen het verzoek van minister Sander Dekker om een onderzoek naar misbruik binnen de kerk te starten.

De minister van Rechtsbescherming had op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen, nadat er meer dan 150 meldingen waren binnengekomen over misbruik. Het landelijk bestuur heeft z'n hoofdkantoor in Emmen. Jehovah's Getuigen is een wereldwijde kerkelijke organisatie met bijna 8,5 miljoen actieve leden.Bij stichting Reclaimed Voices, een meldpunt voor de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova's, kwamen in twee maanden tijd de vele meldingen van seksueel binnen. De geloofsgemeenschap wil echter niet in gesprek met de stichting.Dekker laat weten niet blij te zijn met de reactie van de Jehova's Getuigen. Tegelijk geeft hij aan dat hij geen wettelijke mogelijkheden heeft om ze te verplichten mee te werken aan een onderzoek. De minister gaat daarom onderzoeken of het mogelijk is om de aangifteplicht van derden bij seksueel misbruik te verruimen.Raymond Hintjes, voorzitter van Reclaimed Voices, laat tegen RTL Nieuws weten teleurgesteld te zijn over de houding van de Jehovah's Getuigen. "Maar daar verwachtten we al niet zoveel van." Hintjes voegt daar aan toe dat hij vooral teleurgesteld is in minister Dekker. "We hadden verwacht dat hij meer druk zou toepassen."Hintjes geeft aan te blijven strijden voor een onafhankelijk onderzoek.