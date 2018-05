Fietswalhalla op de VAM-berg later klaar

WIJSTER - Niet deze zomer, maar deze herfst kan er door sportieve fietsers gebruik worden gemaakt van de nieuwe fietsroutes op de VAM-berg bij Wijster.

Eind vorig is de aanleg van de fietspaden op de VAM-berg begonnen. Al meer dan vijftigduizend kuub zand is tegen de oude berg aan gestort. De eerste contouren van het nieuwe fietswalhalla zijn inmiddels zichtbaar."Een veelvoud aan factoren heeft er voor gezorgd dat het wat later is, maar ik heb liever dat het wat later is en dat het dan in een keer goed is. En daar gaan we van uit", zegt gedeputeerde Henk Brink.Het plan is in verschillende fases opgedeeld. Het eerste gedeelte komt deze herfst klaar en bestaat uit een fietstraject op het oude gedeelte van de VAM-berg. Naast een gewone beklimming voor de fanatieke fietser zal er ook een korte strook worden aangelegd met Drentse keien.Ondertussen wordt er ook druk gebouwd aan het 'Dak van Drenthe'. Dat wordt een nieuwe strook van achthonderd meter lang en dertig meter breed. Het hoogste punt van Drenthe. "Dat wordt helemaal vlak met een trap er op. Dat wordt een unieke locatie om Drenthe vanaf boven te zien", aldus gedeputeerde Brink.Het 'Dak van Drenthe' moet een natuurlijke scheiding worden tussen het verwerkingsdeel van Attero en het recreatieve fietsgedeelte. "Bij dit tweede deel wordt ook nog een fietspad aangelegd en een mountainbike-route. Dat wordt vanaf 2020 of 2021", zegt Brink.De provincie hoopt met de nieuwe fietsattractie bij Wijster op veel aanloop. Er wordt daarom ook een extra parkeerplaats aangelegd voor zo'n dertig auto's aan de zuidkant van de VAM-berg. Wellicht zal er ook iets van catering op de berg komen."Wij hopen op partijen uit de markt die misschien iets willen beginnen, maar we zijn ook blij met 'Het Blinkertje' dat nu al beneden bij de berg zit. Verder bespreken we alle ideeën met omwonenden en misschien hebben die daar ook nog wel ideeën over", besluit Brink.De VAM-berg is trouwens niet de enige die in de race is om dé fietsplek van Drenthe te worden. In Emmen zijn twee ondernemers bezig om een voormalige vuilnisbelt om te toveren tot een trainingsplek voor wielrenners. Wanneer er gefietst kan worden op de 'berg' in Emmen, een van de hoogste punten van Drenthe, is nog niet duidelijk.