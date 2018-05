Deel dit artikel:











Verslaggevers RTV Drenthe genomineerd voor Theo Koomen Award Verslaggevers RTV Drenthe genomineerd voor Theo Koomen award (foto: RTV Drenthe)

RTV Drenthe-sportverslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma zijn genomineerd voor de Theo Koomen Award. Ze deden afgelopen zondag verslag van de wedstrijd Sparta - FC Emmen. Daarbij promoveerde FC Emmen voor het eerst in de geschiedenis naar de eredivisie.

Geschreven door Karin Mulder

In het Radio 1 Journaal liet sportcommentator Evert ten Napel, geboren in Klazienaveen, weten dat hij het duo gaat voordragen voor de prijs voor het mooiste sportverslag van het jaar. Ten Napel is jury-voorzitter van de Theo Koomen Award.



Regionale verslaggevers

Vorig jaar werd de prijs voor het eerst gewonnen door regionale verslaggevers. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel van RTV Rijnmond wonnen de prijs voor hun verslag van de kampioenswedstrijd voor Feyenoord.



Winnaars

De prijs is vernoemd naar één van de beroemdste sportverslaggevers van de twintigste eeuw. Het is een initiatief van het KRO NCRV-programma van Bert Kranenbarg. Turncommentator Hans van Zetten was in 2012 de eerste winnaar. Voetbalcommentator Andy Houtkamp volgde in 2013. Oranje-verslaggever Jack van Gelder kreeg in 2014 de prijs, gevolgd door wielercommentator Gio Lippens. Olav Mol ontving hem in 2016 voor zijn F1-verslag.