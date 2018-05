Financiële injectie voor Drentse toerismesector

ASSEN - De vrijetijdssector in Drenthe kan rekenen op een financiële injectie van de provincie. Vijf projecten krijgen een geldbedrag.

Het gaat om het CabinCamp op camping Boerhaarshoeve in Grolloo, attractiepark Drouwenerzand, Landclub Ruinen, vakantiepark Witterzomer en Silo 161.Gedeputeerde Henk Brink vindt het belangrijk dat deze projecten extra steun krijgen. "Het gaat om vernieuwende projecten die aansluiten op de vraag van de toerist en die Drenthe nog aantrekkelijker maken als vakantiebestemming. Een aantal projecten speelt in op nieuwe doelgroepen, zoals Duitse toeristen en richt zich op verlenging van het seizoen. Deze projecten leveren dan ook een impuls voor de werkgelegenheid in het voor- en naseizoen."De projecten krijgen subsidie uit de regeling Vrijetijdseconomie Drenthe. Een potje dat sinds januari 2018 bestaat. Er is voor dit jaar een bedrag van in totaal 500.000 euro opgenomen. "Door toekenning van subsidie aan de bovengenoemde projecten blijft er voor de rest van 2018 nog 120.000 euro over. Daarvoor geldt wie het eerst komt met een goed onderscheidend project, die het eerst maalt", aldus Brink.