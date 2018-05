Zwanger stel uit Hoogeveen vreest bermbevalling

HOOGEVEEN - Chris en Priscilla van der Velden zijn bang dat hun kind in de berm langs de snelweg ter wereld komt als dit najaar de afdeling verloskunde van ziekenhuis Bethesda sluit.

Ze zijn op 24 oktober uitgerekend van hun eerste kindje na jarenlange vruchtbaarheidsbehandelingen. Ze hebben bewust risico's gemeden voor het mogelijk maken van de zwangerschap. "Door Treant lopen we nu extra risico en daar zijn we niet zo blij mee", zegt Chris van der Velden."Wij zijn gewoon bang dat je 'vol'-meldingen krijgt en dat er geen plek is in het ziekenhuis. Ook zijn we bang dat we straks zwanger en misschien wel met een complicatie minimaal een half uur moeten rijden om in het ziekenhuis te komen," aldus Chris van der Velden.Een proefrit leert dat de tocht van hun huis naar het Scheper ziekenhuis in Emmen 33 minuten duurt. "Ja, ik schrik daarvan. Het is echt te lang. En dan zijn we nog niet binnen, hé? Als je gaat rekenen van bed tot bed, dan ben je 40 tot 45 minuten verder. Ik vind dat ontoelaatbaar", zegt de vader in spé.Vijfenhalf jaar geleden werd ondanks luid protest de afdeling verloskunde van het Diaconessenziekenhuis in Meppel gesloten. Dat heeft volgens huisarts Roelof Moes uit Nijeveen buiten één calamiteit niet tot grote problemen geleid. "Gelukkig heb ik geen voorbeelden dat het levensbedreigend is, maar ik kan me niet voorstellen dat dit de gezondheidszorg ten goede komt", zegt Moes.Volgens de huisarts wordt nu in het algemeen eerder doorverwezen naar het ziekenhuis in Zwolle. "Er is een verschraling opgetreden. Eerder konden wij elk acuut probleem afhandelen in Meppel. Nu kunnen we buiten kantooruren en soms zelfs tijdens kantooruren mensen niet meer kwijt in Meppel."Het Isala laat weten dat de minder complexe operaties, zoals bijvoorbeeld voor liesbreuken, naar het Isala Diaconessenhuis in Meppel zijn verhuisd. De intensieve zorg, waarbij intensive care nodig is, is juist naar Isala Zwolle verplaatst.Ondertussen weten zwangere stellen de weg naar Zwolle wel te vinden. Sinds de sluiting van de verloskunde in Meppel, heeft Isala Zwolle 15 procent meer bevallingen.UMCG Ambulancezorg meldt dat de aanrijtijden van vijftien minuten de afgelopen jaren zijn gehaald in de regio Meppel en dat een ambulance zelden wordt ingezet voor het vervoer van hoogzwangeren.