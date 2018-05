'Het kan zijn dat Cristiano Ronaldo volgend jaar bij FC Emmen zit'

EMMEN - Luuk Jans promoveert net als het eerste team van FC Emmen naar het hoogste niveau. Maar waar de voetballers het moeten laten zien op het gras, doet hij dat op de spelcomputer.

Jans is namelijk eSporter van FC Emmen en speelt volgend seizoen in de eDivisie, een competitie waarin gamers van de achttien eredivisieclubs het voetbalspel FIFA tegen elkaar spelen. Net als voor FC Emmen betekent de promotie ook voor Jans het debuut op het hoogste niveau."Er zitten gasten bij die bij de beste honderd van de wereld horen", vertelt Jans. "Ik moet dus nog meer trainen dan ik nu doe. Dit jaar waren mijn taken vooral promotiegericht. Dus tegen fans spelen tijdens wedstrijden en open dagen, bijvoorbeeld." Jans vindt het een eer dat hij volgend jaar een treetje hoger mag.FC Emmen wil zich met Luuk Jans intensiever met eSports bezighouden, maar over de exacte invulling moet nog gesproken worden. "We weten nu ook nog maar twee dagen dat ik in de eDivisie uitkom, dus we gaan nog wel om tafel hierover", aldus Jans.De eSporter kijkt uit naar zijn club op het populaire voetbalspel: "Ik speel met FC Emmen, maar de spelers die je kiest kun je verdienen als je goede resultaten boekt. Het kan dus maar zo zijn dat Cristiano Ronaldo volgend jaar in Emmen speelt." Op FIFA welteverstaan.