FC Emmen verwacht morgen run op seizoenkaarten

VOETBAL - De seizoenkaartverkoop van kersverse eredivisionist FC Emmen begint morgen om 12.00 uur. De duurste seizoenkaart is voor een volwassene die op de Oosttribune wil zitten. Hij of zij betaalt 240 euro.

FC Emmen wil op zondag thuis spelen in eredivisie

Sportmarketeer: FC Emmen moet verstandig met extra miljoenen omgaan

Video: de mooiste 24 uur uit de geschiedenis van FC Emmen

Stelling: Heel Drenthe profiteert van de promotie van FC Emmen

Verslaggevers RTV Drenthe Sport genomineerd voor Theo Koomen Award