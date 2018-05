Hoeveel betaal je in de eredivisie voor een seizoenkaart?

VOETBAL - Om 12.00 uur begint de seizoenkaartverkoop bij kersverse eredivisionist FC Emmen. Voor de goedkoopste plek in een eredivisiestadion moet je echter niet bij de Emmenaren zijn.

FC Emmen vraagt 200 euro voor de goedkoopste seizoenskaart. Zeven eredivisieclubs vragen minder geld voor zeventien thuiswedstrijden. Bij Heracles Almelo is een volwassene het minste geld kwijt: 149 euro.De duurst mogelijke seizoenskaart is in Emmen relatief goedkoop. De duurste plek in de Oude Meerdijk kost 240 euro. Alleen in Sittard zit je goedkoper op de 'beste plek'. In de Arena betaal je het meest voor de beste plek, de duurste seizoenskaart voor Ajax kost 700 euro.In het Noorden kun je als toeschouwer voor een seizoen lang eredivisie het goedkoopst terecht bij sc Heerenveen. Daar kost de goedkoopste seizoenkaart voor een volwassene 190 euro. Bij FC Groningen betaal je 214 euro voor de goedkoopste variant. FC Emmen zit met 200 euro dus precies tussen de twee buren in.