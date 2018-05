Sparta wil met KNVB in gesprek over videoscheidsrechter

VOETBAL - De leiding van Sparta gaat een brief opstellen waarin het de KNVB om uitleg vraagt over de toekomst van video-arbitrage in Nederland. De gedegradeerde Kasteelclub hoopt dat de brief leidt tot een open gesprek met de voetbalbond.

Scheidsrechter Lindhout: Ik ga met een rotgevoel naar huis, het was een strafschop