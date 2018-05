Hoogevener (17) haalt ruim 7.400 handtekeningen op tegen plannen Treant

HOOGEVEEN - Belachelijk. Dat vindt Thom van der Veldt van de Treant-plannen om de afdelingen klinische verloskunde en geneeskunde weg te halen uit Hoogeveen. Daarom startte hij een online petitie. Het doel: Ziekenhuis Bethesda een volwaardig hospitaal te laten blijven.

​Treant Zorggroep maakte vorige week bekend dat de afdelingen in het ziekenhuis in Hoogeveen dichtgaan . De afdelingen worden geconcentreerd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.Van der Veldt is het daar niet mee eens en startte vorige week op petities.nl een actie. Over ingezamelde handtekeningen heeft de Hoogevener niet te klagen: de teller staat na klein weekje op ruim 7.430 krabbels. De 17-jarige scholier is er zelf ook van ondersteboven. "Op de eerste dag hadden we al 4.000 stuks. Het loopt nu wel een beetje terug, maar ik ben wel heel blij met dit aantal."Inmiddels trekt de actie van Van der Veldt behoorlijk wat aandacht. RTL Nieuws heeft al bij hem aangeklopt. Maar ook Jutta van den Oord, fractievoorzitter van de SP in Hoogeveen, heeft contact met hem opgenomen. "Zij wil samen met mij de handtekeningen aan de minister van Volksgezondheid overhandigen, mocht hij naar Hoogeveen komen."Op Facebook krijgt Van der Veldt ook veel positieve reacties. Het doet hem goed. Op de vraag of de handtekeningenactie wel zin heeft, reageert hij strijdvaardig: "Ik heb geen idee of het wat uithaalt, maar ik hoop het wel!"De petitie blijft tot 16 augustus online