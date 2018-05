Eigenaren Oosterduinen in Norg vechten dwangsom permanente bewoning aan

DEN HAAG/NORG - Eigenaren van drie recreatiewoningen op bungalowpark Oosterduinen in Norg willen dat de Raad van State een streep zet door dwangsommen van 15.000 euro. De gemeente Noordenveld wil daarmee een einde maken aan permanente bewoning van de huisjes.

Op Oosterduinen staan 430 recreatiewoningen waarvan meer dan de helft permanent wordt bewoond. Drie eigenaren die volgens de gemeente niet voldoen aan de voorwaarden hebben een dwangsom van 15.000 euro gekregen.Zo zijn Hatty Aardema en haar partner volgens de gemeente pas in 2000 op Oosterduinen komen wonen. Dat jaar schreven ze zich in op dat adres bij de gemeente. Kans op een gedoogbeschikking is er alleen als er gewoond werd voor 23 november 1995, stelt de gemeente. Volgens Aardema woonden ze er al in 1994.Vandaag op de rechtszitting in Den Haag wilde de Raad van State daar bewijs van zien. Volgens de gemeente is dat er niet. Aardema vindt dat de gemeente met twee maten meet. Een bewoonster die na hun op Oosterduinen kwam wonen heeft wel een gedoogbeschikking gekregen. Volgens de gemeente is dat om medische redenen gebeurd.De eigenaren van twee andere woningen kregen dwangsommen van 15.000 euro, omdat zij hun huisjes verhuren als permanente huurwoning. De huurders hadden zich bij de gemeente ingeschreven op dat adres. Ze huurden de woningen sinds 2008 en 2013.De eigenaren, die niet met hun naam genoemd willen worden in verband met bedreigingen, vinden dat de gemeente hun huurders had moeten aanschrijven. De gemeente heeft een bureau de twee huisjes 28 keer laten controleren. Bij elf controles maakten de huizen een bewoonde indruk, aldus het onderzoeksrapport. De eigenaren vinden dat de weinig. Ze vinden ook de dwangsom van 15.000 euro veel te hoog. De uitspraken van de Raad van State volgen over enkele weken.