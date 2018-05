Beloftenteam FC Emmen volgend seizoen ook in eredivisie

VOETBAL - FC Emmen speelt volgend seizoen weer met een officieel beloftenteam. Dat is één van de consequenties van de promotie. Het is namelijk verplicht.

De Drentse club zal het beloftenteam, zoals het nu lijkt, laten meespelen in de zogeheten 'Beloften Eredivisie'. In die competitie spelen clubs die niet wilden toetreden tot de voetbalpiramide, die de KNVB twee jaar geleden invoerde.In deze competitie speelden vorig jaar de tweede teams van Feyenoord, Excelsior, NAC Breda, NEC, sc Heerenveen, SC Cambuur, ADO Den Haag, RKC Waalwijk en Heracles Almelo. In totaal speelden deze clubs 16 competitieduels. Jong sc Heerenveen werd kampioen.De wedstrijden in de Beloften Eredivisie worden op doordeweekse dagen gespeeld. Wie verantwoordelijk wordt voor het beloftenteam is nog niet bekend. Daarover schuift de clubleiding van de Drentse club volgende week om tafel.