Natuurbrandje Klazienaveen snel onder controle In Klazienaveen was er een klein natuurbrandje. De brandweer had de situatie snel onder controle (foto: De Vries Media) In Klazienaveen was er een klein natuurbrandje. De brandweer had de situatie snel onder controle (foto: De Vries Media) In Klazienaveen was er een klein natuurbrandje. De brandweer had de situatie snel onder controle (foto: De Vries Media)

KLAZIENAVEEN - De brandweer moest vanavond in actie komen voor een natuurbrandje langs de A37 bij Klazienaveen. De brand was ter hoogte van het bedrijvenpark.

Drie brandweerwagens moesten er aan te pas komen om verdere uitbreiding te voorkomen. De brand was snel onder controle. Ongeveer veertig vierkante meter ging in vlammen op.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.