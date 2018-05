FC Emmen start voorbereiding op eredivisieseizoen eerder: 27 juni

VOETBAL - Op woensdag 27 juni start FC Emmen met de voorbereiding op het eerste seizoen in de eredivisie. Dat is vijf dagen eerder dan aanvankelijk gepland.

Het eredivisieseizoen begint een week eerder dan de Jupiler League, op vrijdag 10 augustus, en dus start Emmen vanzelfsprekend ook eerder. "Zo hebben we zes en een halve week tot de eerste wedstrijd. Dat is voldoende", laat Dick Lukkien weten.De eerste wedstrijden staan gepland in het weekend van 14/15 juli. Op zaterdag 14 juli is SVV'04 de tegenstander en een dag later wacht het treffen met buurman vv Emmen.Morgen vindt u op deze site het definitieve oefenprogramma van FC Emmen in aanloop naar het nieuwe seizoen.