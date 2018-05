Deel dit artikel:











Hurry-Up hengelt opvolger Trainavicius binnen: Javier Bebeta Navarro Javier Bebeta Navarro, de nieuwe aanwinst van Hurry-Up (foto Hurry-Up)

HANDBAL - Hurry-Up heeft zich voor het komend seizoen versterkt met de Spanjaard Javier Bebeta Navarro. De 28-jarige Spanjaard komt over van Horneo Sporting Alicante. Met Navarro hebben de Zwartemeerders de opvolger van de naar Aalsmeer vertrokken Vaidas Trainavicius binnen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Navarro, die in mei al een prima indruk achterliet tijdens een trainingsstage in Drenthe, staat te boek als een technische en ervaren speler, die op meerdere posities uit de voeten kan. De Spanjaard was actief in de nationale jeugdselecties en heeft op hoog niveau gespeeld in Noorwegen en Spanje.



In principe komt Navarro voor één seizoen naar Zwartemeer, maar de club heeft een optie om hem nog een jaar te houden.



Competitie start op 15 september

Navarro sluit halverwege juli aan bij de selectie van het nieuwe trainersduo Remer en Kremer. JMS Hurry-Up, dat volgend seizoen verder gaat als JD Techniek Hurry-Up, start op 15 september de BeNe-League met een thuiswedstrijd tegen HC Visé BM.