Ter Borch krijgt misschien een McDonald's

VRIES - De letter M had niet genoemd mogen worden. Dat geeft Leefbaar Tynaarlo-wethouder René Kraaijenbrink ruiterlijk toe. Toch is door dat ene lettertje nu bekend dat McDonald's interesse heeft in een plekje op businesspark Ter Borch.

De raad van gemeente Tynaarlo discussieerde vanavond langdurig over de reclamepaal die bij businesspark Ter Borch moet komen. Hij wordt 27 meter hoog en 8 meter breed. Bovenin komt een permanente reclame uiting van de McDonald's, middenin een ledscherm en op het onderste paneel van de reclamezuil komt de naam van het businesspark te staan. Tenminste, als het aan het college ligt. De raad is het hier niet mee eens."Waarom krijgt deze fastfoodketen een voorkeurspositie?", vraagt Henny van den Born van ChristenUnie. "Straks krijgen we weer een zelfde situatie als bij de Prins Bernardhoeve", waarschuwt Klaas Kuipers van GroenLinks. Daar is een tijd geleden toegezegd dat de Albert Heijn een tijdelijke supermarkt mag bouwen, wat ondertussen niet meer eerlijk naar andere supermarkten zou zijn.De kersverse wethouder Kraaijenbrink moet zich in lastige bochten wringen en blijft een aantal raadsleden het antwoord schuldig. Over één ding is hij glashelder: de naam van McDonald's had niet genoemd mogen worden in het beeldkwaliteitsplan. En inderdaad: het bedrijf heeft interesse. Of de fastfoodketen zich definitief wil vestigen hangt volgens Kraaijenbrink af van het beeldkwaliteitsplan dat de raad nu moet goedkeuren.De goedkeuring van dat plan loopt alleen anderhalve maand vertraging op, omdat de raad vragen stelt die de wethouder niet kan beantwoorden. Zo is de raad ook niet blij met de voorgenomen plannen van een groot ledscherm op de reclamepaal. "Wij willen niet net zo'n afschuwelijk landschapsverpestend ding als in Assen", zegt Anneke Lubbers van de PvdA. En Henny van den Born (ChristenUnie): "Het lijkt wel alsof er een wedloop gaande is. Wie heeft de grootste, mooiste en meest duurzame reclamezuil?"De raadsleden verwijzen naar de nieuwe reclamepaal bij Assen-Noord. Van den Born dient een amendement in waarin hij samen met de andere coalitiepartijen voorstelt om de reclamezuil ledschermvrij te houden.Wethouder Kraaijenbrink krijgt uiteindelijk hulp van de oppositie. Gezinus Pieters (VVD) stelt voor om de discussie verder te voeren in de volgende vergadering, zodat de wethouder meer tijd heeft om zich voor te bereiden op alle vragen. Als de raad dit voorstel unaniem omarmt loopt Pieters gierend van het lachen de zaal uit. "Ze hebben maar geluk met zo'n charmante oppositie", zegt hij later.