Museum TV helpt 15 kleinere Drentse musea Het team van Museum TV aan het werk in museum de Heksenwaag in Oudewater. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Oprichter Marieke van der Donk van Museum TV. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

AMSTERDAM - Marketing is voor kleine Drentse musea lastig. Een mooie video over je museum maken om jezelf in de kijker te spelen al helemaal. Gelukkig schiet de Stichting Museum TV te hulp.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel





Oprichter Marieke van der Donk van Museum TV: "Er zijn zoveel onontdekte kleine musea. Daar zitten veel pareltjes tussen. Vaak werken ze met zeer enthousiaste vrijwilligers. Juist deze medewerkers zijn vaak onze storytellers in de video's die we maken. Het is hun museum." Museum TV wil al die pareltjes in het hele land op de film zetten. Het filmteam heeft inmiddels 112 musea bezocht.



Breng de schatten in beeld

"In de kleine musea zitten veel meer verhalen verborgen dan dat je zou denken. We beginnen door van ieder museum de verhalen te ontdekken. Daar pakken we een paar schatten uit en die brengen we verhalend in beeld", legt regisseur Sjaan Steinmetz uit.



Groten betalen voor de kleintjes

De kleine musea dreigen onder te sneeuwen door het succes van de grote musea en hebben hulp nodig. Structurele hulp.



De provincie subsidieert Museum TV met 40.000 euro. Dat is in de wereld van tv-makers geen groot bedrag voor vijftien producties. "We worden ook gesteund door verschillende grote fondsen. En we werken ook voor de grote musea die het wel kunnen betalen. Zo steken de grote musea via Museum TV dus indirect geld in de kleine musea", legt Van der Donk uit. Ook betalen de Drentse Musea zelf een klein bedrag mee aan de producties.



Waar gaat Museum TV in Drenthe filmen?

In juni en juli gaat het team van Museum TV aan de slag in Drenthe. Op de lijst staan in ieder geval het Klompenmuseum in Eelde, Molenmuseum De Wachter in Zuidlaren, het Cuby + Blizzards Museum in Grolloo, het Drukkerijmuseum in Meppel en de Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht.



Museum TV werkte al eerder voor



