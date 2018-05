Blanco stemmen van oppositie voor nieuwe wethouders Borger-Odoorn

EXLOO - De vier nieuwe wethouders van Borger-Odoorn kunnen aan de slag, maar de raad is bepaald niet unaniem in de steun voor de vier bestuurders. VVD-wethouder Nynke Houwing kreeg maar 11 van de 21 uitgebrachte stemmen. De oppositie bleek dinsdagavond erg kritisch.

Vaak is de installatie van nieuwe wethouders een feestje. Maar de familieleden en kennissen die dinsdagavond naar het gemeentehuis in Exloo kwamen moesten eerst nog wel een flinke discussie uitzitten over de communicatie van de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD en D66. “Die had beter gekund”, erkende Niek Wind, de nieuwe wethouder van Gemeentebelangen. “We hadden de overige partijen beter mee moeten nemen in het proces.”Niek Wind, tot voor kort fractievoorzitter, was flink onderwerp van discussie. Met name omdat hij een hele FTE gaat vullen, terwijl zijn voorganger Ton Souverein op financiën in deeltijd werkte. De uitbreiding van 3 naar 3,5 fte aan wethouders viel bij de oppositie niet heel goed. “Je ziet in veel andere gemeenten juist een andere ontwikkeling, van minder bestuurders”, merkte Henk Zwiep van de PvdA op.Nieuwkomers in de raad Leefbaar Borger-Odoorn en GroenLinks waren ook zeer kritisch. “Gemeentebelangen verliest een zetel, maar krijgt er een halve wethouder bij”, rekende Pieter de Groot van GroenLinks voor. Erik Braam van de ChristenUnie: “Een gemeente als Emmen heeft meer dan 100.000 inwoners en heeft vijf wethouders. We snappen niet waarom die halve wethouder er bij ons bij moet.”Volgens de coalitie is de uitbreiding wel degelijk nodig, gezien de taken die er liggen. “We willen stappen maken op het gebied van duurzaamheid, omgevingsvisie en het verbeteren van de dienstverlening”, aldus Niek Wind van Gemeentebelangen. Het CDA merkte vervolgens op dat die taken voor een deel tot de portefeuille horen van wethouder Freek Buijtelaar van Gemeentebelangen, die al een full-time baan heeft.Bij de stemming bleek Nynke Houwing de minste steun te genieten. Ze is wethouder geworden voor de VVD. Dat was ze eerder in de gemeente Emmen. Wethouder Albert Trip (D66) en wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) kregen 12 stemmen voor en 9 blanco stemmen. Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen) kreeg groen licht van 19 raadsleden en 2 blanco stemmen.