Unieke deal: FC Emmen-speler Anco Jansen week lang in Bentley van Ronald Lubbers

VOETBAL - Een deal is een deal en dus gaf Ronald Lubbers, bestuursvoorzitter van FC Emmen, gisteren de sleutels van zijn Bentley aan Anco Jansen. Een week lang staat de bolide van zo'n slordige 3 ton op de oprit van huize Jansen.

Of misschien juist wel niet op de oprit, want de eerste foto die Jansen deelde op zijn instagram-account was bij een tankstation.De auto maakt onderdeel uit van een ludieke deal, die eind maart werd gesloten. Jansen en FC Emmen kwamen er tijdens de contractonderhandelingen aanvankelijk niet uit en dus schoof Lubbers hoogstpersoonlijk aan bij de gesprekken. Niet veel later waren de financiële plooien gladgestreken en zegde Lubbers toe dat Jansen bij promotie van FC Emmen een week lang in zijn auto mocht rijden.