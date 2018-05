​'FC Emmen kan regio matchen met landelijk bedrijfsleven'

EMMEN - Behalve euforie over de prestatie, viel ook de uitspraak 'geweldig voor de regio' afgelopen weekend als het over de historische promotie van FC Emmen ging.

Maar is dat wel echt zo? En hoe moeten de stad Emmen en de provincie Drenthe optimaal gebruikmaken van het succes van FC Emmen?Astrid Crum van Marketing Drenthe trekt de vergelijking met PEC Zwolle dat na acht jaar eerste divisie in het seizoen 2011/2012 een kampioenschap vierde en zo promotie naar de eredivisie afdwong. In het seizoen 2013/2014 won de club zelfs de KNVB-beker na een 5-1 overwinning op Ajax.PEC ontpopte zich meteen tot stabiele middenmoter en dat was bevorderlijk voor de club en de regio. "In het begin werd ook wel gezegd dat Zwollenaren veel trotser moesten zijn. Door de resultaten zag je dat er een soort positieve vibe ontstond. Het voetbal fungeerde als een soort vliegwiel", vertelt Crum die eerder werkzaam was bij Marketing Oost.Dat positieve gevoel zag ze afgelopen weekend ook in Drenthe groeien. "Dat is iets waar wij om staan te juichen. We doen erg ons best om gasten van buiten Drenthe naar de provincie te laten komen. Het helpt dan heel erg als de inwoners trots over Drenthe vertellen", zegt ze. "Niks is zo goed als mond-tot-mondreclame."PEC Zwolle transformeerde volgens Crum na de successen van een lokale club naar een regionale club. "Er kwamen veel meer supporters uit andere regio's dan alleen Zwolle. Op een gegeven moment werd ook landelijk gezegd: 'Dat is eigenlijk best een leuke club en ze doen het ook echt goed.'"Om een extra impuls voor de regio te creëren, werd in Zwolle het zakenleven bij het succes betrokken. "Ze koppelden bijeenkomsten aan voetbalwedstrijden. Als ze bijvoorbeeld tegen Feyenoord speelden, werden de havenmeesters van Rotterdam en havenmensen van bijvoorbeeld Meppel uitgenodigd. De voetbalclub werd een soort matchmaker. Als we dat in Drenthe ook kunnen doen, kan dat heel mooie dingen opleveren."