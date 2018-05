Stelling: Gymnastiek is net zo belangrijk als taal en rekenen

ASSEN - Iedere basisschoolleerling moet wekelijks drie uur gymles krijgen van een vakdocent.

Daarvoor pleit SP-Kamerlid Michiel van Nispen, schrijft het AD . Hij dient vandaag een initiatiefwet in voor zijn plan.Reguliere leraren worden zo ontlast en de leerprestaties moeten verbeteren. Bovendien worden de leerlingen sportiever en gezonder. Aan het plan hangt wel een prijskaartje: 275 miljoen euro per jaar.Veel scholen halen op dit moment de norm van twee uur gym per dag niet eens. Ze zitten niet te wachten op het voorstel van Van Nispen, schrijft het AD. De scholen vinden een verplicht aantal uur gym in strijd met de vrijheid van onderwijs.Moeten we de gymles serieuzer nemen? En is het net zo belangrijk als bijvoorbeeld taal of rekenen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we je of heel Drenthe profiteert van de promotie van FC Emmen. Een kleine meerderheid van 56 procent denkt van wel. Er stemden 2.452 mensen.