Veld FC Emmen niet populair bij aanvoerders Jupiler League

Het veld op de Oude Meerdijk is niet populair bij aanvoerders (foto: RTV Drenthe / Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - Het veld van FC Emmen is niet populair bij aanvoerders van clubs uit de Jupiler League.

De Vereniging van Contractspelers vroeg de aanvoerders alle velden te beoordelen. NEC kwam als beste uit de bus met een score van vier punten uit vijf. FC Emmen scoorde een 2,31 en staat daarmee op de dertiende plek.Fortuna Sittard dat ook naar de eredivisie promoveert, scoort met een 2,1 slechter dan Emmen. De andere promovendus De Graafschap scoort een 2,9.Het slechtste veld in de Jupiler League lag volgens de aanvoerders in Dordrecht. Het veld in het stadion aan de Krommedijk scoort een 1,5. Bekijk hieronder de complete ranglijst.