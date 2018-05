Steeds meer ouderen in Drenthe voelen zich eenzaam

ASSEN - Ouderen in Drenthe voelen zich steeds vaker eenzaam. In vier jaar tijd steeg het aantal eenzame bejaarden van 39 tot 45 procent.

De ouderen hebben vaak het gevoel dat ze te weinig sociale contacten hebben, blijkt uit een leefbaarheidsonderzoek van de provincie Uit de zogeheten monitor Leefbaarheid Drenthe moet blijken waar nog het een en ander te verbeteren valt. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt in onze provincie ligt gemiddeld iets lager dan in de rest van het land.In het onderzoek wordt opnieuw benadrukt dat de samenstelling van de bevolking verandert. Er komen minder jongeren en meer ouderen. Daarom moeten er meer huizen bij komen voor ouderen. Steeds vaker wonen 80-plussers niet in een verzorgingshuis, maar gewoon thuis. En dus is er vraag naar een ander type woningen.Van de Drentse 85- tot 90-jarigen woont 75 procent nog thuis. Bij de 90- tot 95-jarigen is dat nog 60 procent. Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, hebben deze mensen wel hulp nodig van familie en buurtbewoners. Typisch Drents is wel dat mensen niet heel snel om hulp vragen.Volgens de onderzoekers gaat het over het algemeen goed in Drenthe. Inwoners zijn 'heel tevreden' over de leefbaarheid in hun buurt. Ze geven dit gemiddeld een 7,9.Wel spelen nog altijd problemen als werkloosheid, laag opleidingsniveau, veel laaggeletterdheid en lage inkomens. Het gaat hierbij vooral om Zuidoost-Drenthe en steden als Assen, Hoogeveen en Meppel.