FC Emmen-fan zit om half drie 's nachts in de rij voor seizoenkaart

VOETBAL - FC Emmen-fan André Wielens is verzekerd van een plekje op de tribune bij FC Emmen komend seizoen. De supporter bivakkeert sinds 2.30 uur vannacht voor de kassa om een seizoenkaart te bemachtigen.

"Het was een kwestie van op tijd eruit en dan hopen dat je vroeg genoeg bent en dat er niet te veel mensen voor je zijn", zegt Wielens. "Ik was hier tegen half drie en dat was vroeg genoeg, want ik was hier helemaal in m'n uppie."Het vroege opstaan is een klein offer voor de fanatieke Emmen-fan. "Hier hebben we altijd van gedroomd als Emmen-supporters. Dat wil je niet missen", vertelt hij.Wielens is een fan van het eerste uur. "Ik ben vanaf het begin Emmen-supporter. Vanaf het eerste jaar had ik seizoenkaarten met m'n vader en m'n broer. Dat hebben we gedaan tot mijn vader overleed in 2005", vertelt hij. Daarna ging de supporter nog even alleen door tot het niet meer te combineren was met zijn eigen sport. "Daarna ging ik op losse kaarten naar wedstrijden."Om 12.00 uur ging de verkoop van seizoenkaarten van start. FC Emmen verwachtte een run op de kaarten . En die verwachting bleek niet onterecht. Door de drukte lag het kaartverkoopsysteem er kort na twaalf uur helemaal uit.De goedkoopste seizoenkaart voor de Oude Meerdijk kost 200 euro. De duurste kaart gaat voor 240 euro over de toonbank. Dat is relatief goedkoop, blijkt uit dit overzicht met seizoenkaartprijzen bij eredivisieclubs