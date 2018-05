Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 23 mei Chris en Priscilla uit Hoogeveen vrezen een 'bermbevalling' (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van woensdag 23 mei gaat het over de start van de kaartverkoop bij FC Emmen. Om 2.30 uur stonden de eerste supporters al op de stoep bij de Oude Meerdijk.

Ook aandacht voor Chris en Priscilla uit Hoogeveen. Zij vrezen dat hun kind straks in de berm moet bevallen, als de afdeling verloskunde in Hoogeveen dichtgaat.