Seizoenkaarten FC Emmen na dik uur al bijna uitverkocht

VOETBAL - Na ruim een uur is er online al geen seizoenkaart meer te krijgen voor FC Emmen.

Volgens directeur Wim Beekman zijn de kaarten bijna uitverkocht. En dat is sneller dan hij had gedacht. "Ik ging uit van een uur of zes. Maar de mensen die bij het stadion in de rij staan, willen we nog wel allemaal een kaart verkopen. Omdat we richting uitverkocht gaan, zijn we gestopt met de online verkoop."De directeur schat in dat er zo'n 4.500 tot 5.000 kaarten beschikbaar waren. Mensen die voorgaande jaren een vaste plek hadden in het stadion, hebben nog tot en met 26 juni de tijd deze terug te kopen. Als ze dat niet doen, komen er dus nog wat extra seizoenkaarten in de verkoop.De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen ging om 12.00 uur van start. Afgelopen zondag promoveerde FC Emmen - voor het eerst in de geschiedenis van de club - naar de eredivisie.