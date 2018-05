No Surrender-top volgende maand gezamenlijk voor de rechter

GRONINGEN/EMMEN - De volledige top van motorclub No Surrender staat volgende maand voor de rechtbank in Groningen. Dat bleek vandaag tijdens een eerste openbare zitting tegen Theo ten V. uit Klazienaveen en Rico R. uit Hulst.

De zaak wordt op 22 juni nog niet inhoudelijk behandeld, wat betekent dat het Openbaar Ministerie nog geen eis bekend zal maken. Het gaat om een zogenaamde regiezitting. De inhoudelijke behandeling staat voorlopig gepland in september.De rechter hield tijdens de zitting nog een slag om de arm of de mannen gezamenlijk in de zittingszaal aanwezig zullen zijn, zoals onder andere de advocaat van Rico R. wil of in groepjes.Klaas Otto, Henk Kuipers, Rico R. en Theo ten V. vormen volgens het Openbaar Ministerie de top van No Surrender. De officier van justitie verdenkt hen van deelname aan een criminele organisatie, handel in verdovende middelen en diefstal met geweld.De publieke tribune in de rechtszaal was voor een groot deel gevuld met leden van No Surrender. De opkomst was minder groot als tijdens de rechtszaak tegen Henk Kuipers een paar maanden geleden De 41-jarige Rico R. uit het Zeeuwse Hulst en de 54-jarige Theo ten V. uit Klazienaveen waren allebei op de zitting aanwezig. R. werd op 14 februari opgepakt, Ten V. werd op 20 februari aangehouden.Het bewijs tegen de mannen is grotendeels verkregen doormiddel van afluisterapparatuur in het clubhuis van No Surrender in Emmen. Na de arrestatie van Henk Kuipers in december vorig jaar zijn de telefoons Rico R. en Theo ten V. afgeluisterd.Volgens de officier van justitie blijkt daaruit dat de mannen de taken van Kuipers overnamen. R. en Ten V. zitten sinds hun aanhouding in voorlopige hechtenis.De advocaten van de twee No Surrender-leiders vroegen vandaag allebei om opheffing van de voorlopige hechtenis. "Opnieuw leg ik uit, misschien voor de leken onder u. Een bad standing is niet meer dan een royement van een lid. Clubeigendommen moet terug naar de club. Het beeld wat het OM schetst is niet correct."De advocaat van Ten V. doelt op de diefstal met geweld. Zijn cliënt heeft volgens justitie twee mannen mishandeld en hun telefoons, een hesje en een ring gestolen. Een van de slachtoffers zou daarbij een gebroken kaak hebben opgelopen.De rechter ging niet mee met de argumenten van de advocaten. Hij bepaalde dat de beide verdachten in ieder geval tot aan de zitting op 22 juni blijven vastzitten.