Soldaatje spelen op school tijdens Landmachtdagen Militairen geven voorlichting over hun beroep (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

SMILDE - Militairen bezoeken deze week verschillende basisscholen tijdens de Landmachtdagen. Zo geven ze uitleg over hun beroep en tonen ze enkele voertuigen. Op CBS De Schutkampen in Smilde luisteren de kinderen aandachtig en kijken ze hun ogen uit.

Geschreven door Dylan de Lange

"Veel kinderen hebben het idee dat militairen met wapens lopen en dat we zelfs met wapens in de eetzaal zitten op de kazerne, maar dat is niet zo", vertelt sergeant-majoor Patrick Koster. "Op de scholen laten we nu zien wat we allemaal doen bij de landmacht."



Bezoek

Hij is samen met een aantal collega's op bezoek bij basisschool De Schutkampen. De militairen geven in het klaslokaal een presentatie over hun beroep en nemen de kinderen mee naar buiten, waar een aantal indrukwekkende voertuigen staat te wachten. Oefenen met de hijskraan, poseren op de motorfietsen, een kijkje nemen in een verbindingsvoertuig en als afsluiter een ritje door het dorp in de Viertonner.



Dat laatste vindt directeur van de school, Bas Guchelaar, fantastisch om mee te maken: "Daar zit je niet elke dag in. Ook de kinderen vinden het leuk, hoewel ze aan het begin van de dag nog wat gespannen waren."



Geen werving

"Het is deze week niet de bedoeling om te werven", lacht de sergeant-majoor. "We hopen dat ze enthousiast worden over ons beroep en dat ze vanavond aan hun ouders vragen of ze zaterdag naar de open dag van de landmacht mogen."



Open dag

De open dag is de afsluiting van de Landmachtdagen en vindt zaterdag plaats op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.