Succes FC Emmen zorgt voor vacature bij FC Klazienaveen: hoofdtrainer

VOETBAL - FC Klazienaveen moet voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De huidige coach Casper Goedkoop kan zijn baan bij FC Emmen, als assistent-trainer, in de eredivisie niet combineren met zijn job bij de zaterdagtweedeklasser.

Goedkoop was bezig aan zijn eerste seizoen bij de club die vorig voorjaar het levenslicht zag na de fusie tussen vv Zwartemeer en vv Klazienaveen. De samensmelting en het formeren van een prestatief elftal op de zaterdag verliep prima, zodat in de winterstop het contract met Goedkoop werd verlengd. Echter wel met een clausule, dat bij promotie van FC Emmen het contract zou worden ontbonden.FC Klazienaveen heeft nog uitzicht op promotie naar de eerste klasse, al heeft de club dan wel de hulp nodig van wat collega-clubs. Zaterdag zal de Drentse club in ieder geval zelf moeten winnen van DESZ in Zwartsluis.