'Verspreiding jodiumpillen in Drenthe probleemloos verlopen'

ASSEN - In Drenthe zijn er geen problemen geweest met het uitdelen van jodiumpillen. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid.

De pillen zijn bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, die in een straal van honderd kilometer van een kerncentrale wonen. Dit geldt ook voor Drentse jongeren, vanwege de kerncentrale in het Duitse Lingen.Dagblad De Limburger meldde vanmorgen dat er in Limburg 'veel mis' is gegaan bij de verspreiding. De fouten zouden bewust zijn verzwegen door de Veiligheidsregio. Honderden gezinnen hebben de doosjes met pillen nooit gekregen.Maar van dergelijke fouten is in Drenthe geen sprake, aldus een woordvoerder van het ministerie. "In Drenthe is de distributie, voor zover wij weten, goed gegaan. In heel Nederland waren er begin dit jaar een paar honderd huishoudens die ze ten onrechte niet hadden gekregen. Voor die huishoudens zijn de pillen nabezorgd." In totaal moesten pillen worden bezorgd bij 1,2 miljoen huishoudens.De woordvoerder vervolgt: "In Limburg hebben zich, na de nabezorgingen in het voorjaar, inmiddels nog enkele tientallen mensen gemeld. Onduidelijk is waarom ze de pillen niet hebben gekregen. We hebben navraag gedaan bij PostNL, daar zeggen ze dat alle adressen zijn bereikt. Hoe dan ook, iedereen die recht op de jodiumpillen heeft en die ze zegt niet te hebben ontvangen zal alsnog via de Veiligheidsregio in Limburg worden bediend."