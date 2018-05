Dit is de meest amateuristische teamfoto van Nederland

VOETBAL - De vrouwen van SV Pesse 2 mogen zich winnaar noemen van de meest amateuristische teamfoto van Nederland.

Voetbalmagazine SANTOS ging de afgelopen weken op zoek naar de meest amateuristische teamfoto van Nederland. Uit ruim 150 foto's koos de vakjury voor de teamfoto van Vrouwen 2 van SV Pesse.De vakjury, bestaande uit SANTOS-hoofdredacteur Sjoerd Mossou, columnist Frank Heinen, Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg en Algemeen Dagblad-fotograaf Pim Ras, had naar eigen zeggen aanvankelijk zijn reserves bij de inzending uit Drenthe.In het juryrapport staat: "We houden niet zo van geënsceneerde teamfoto's, maar dit is een uitzondering. Dit team raakt aan de essentie van het amateurvoetbal." Daarom werd voor de foto van SV Pesse toch een uitzondering gemaakt.De foto kreeg uiteindelijk een derde van de stemmen en daarmee wonnen de dames de beslissende poll met groot verschil. "SV Pesse kan dus binnenkort bezoek verwachten van een van de huisfotografen van SANTOS voor een professionele fotoreportage. Van harte!", aldus het voetbalblad.