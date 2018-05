Meerderheid Drentse politiek voor investeren in WK wielrennen 2020

ASSEN - Vijf miljoen euro vraagt de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in Drenthe als bijdrage van de provincie Drenthe voor het evenement. De politiek is daar positief over. Maar dan moet iedereen er van profiteren.

Vanmiddag spraken Provinciale Staten over de bijdrage. Ja, het is een fors bedrag, maar het levert reuring op en misschien wel economisch gewin. Alhoewel niet iedereen daarvan overtuigd is.Philip Oosterlaak van de SP bijvoorbeeld. "Wij zijn wel benieuwd hoeveel extra vette happen en goudgele rakkers er worden ingenomen en wat dat ons oplevert. De Vuelta in 2009 heeft ons ook niets opgeleverd. In ieder geval geen vliegtuigen vol Spaanse toeristen."De PVV vraagt zich, net als de SP, af of de economische spin-off wel zo groot is als ons wordt voorgehouden. Fractievoorzitter Nico Uppelschoten ziet het geld liever op een andere manier besteed. "Gebruik het geld voor arme kinderen om het lidmaatschap van sportverenigingen te betalen. Dat is een betere investering dan een groot feest voor professionele topsporters. Wij willen het geld liever inzetten voor breedtesport."Maar een meerderheid ziet een investering van vijf miljoen euro in het WK wel zitten. Het geeft reuring en het is een prachtig middel om vooral jeugd aan het sporten te krijgen. Het WK is maar één onderdeel. Bart van Dekken van het CDA: "We willen op het gebied van sport en cultuur reuring. Je krijgt een positieve energie van de promotie van FC Emmen. Dat kan met het wielrennen ook."De VVD is ook positief volgens Gea Weerts. "Dat we dat samen met Groningen doen, noemen we TopDutch. Het past bij de ambitie van Drenthe. Zeker als je streeft naar Drenthe als fietsprovincie."Het gaat volgens gedeputeerde Henk Jumelet vooral om de evenementen die naast de wedstrijden worden georganiseerd. Daarvoor wordt overlegd met de Drentse gemeenten. Zij zouden zich daarvoor in moeten zetten. Bijvoorbeeld via zogenaamde beweegcoaches. Ook vanuit SportDrenthe wordt een bijdrage geleverd.In de provincie Groningen zijn ze kritischer. Daar is een meerderheid tegen een miljoenen investering in het WK wielrennen. Dat kan consequenties hebben voor de Drentse bijdrage volgens gedeputeerde Henk Jumelet: "Als Groningen besluit niet bij te dragen, dan doen wij dat ook niet. In Groningen wordt op 30 mei een definitief besluit genomen. In Drenthe op 6 juni.